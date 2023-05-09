ليست تابعة للأمم المتحدة.. حقيقة منح سمية الخشاب الدكتوراه

بشكل مفاجئ ظهرت الفنانة سمية الخشاب، لتعلن عن حصولها على الدكتوراه الفخرية من أحد المنظمات التابعة للأمم المتحدة، لتثير الجدل بين جمهورها وتتوالى التعليقات بين غضب واستفسار عن ماهية تلك الدكتوراه ولماذا حصلت عليها سمية الخشاب وفي أي مجال؟.

حقيقة منح سمية الخشاب الدكتوراه

البداية كانت مع صور للفنانة سمية الخشاب، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهي تحمل شهادة تقدير وترتدي ملابس تخرج وكتبت عليها: "Thank you UNarts" ثم نشرت صور أخرى متتابعة لها وكتبت عليها: "لكل مجتهد نصيب" لتثير موجة من التساؤلات.

وكتبت سمية الخشاب: "سعيدة بتكريمي من منظمة الأمم المتحدة للفنون ومنحي شهادة الدكتوراه الفخرية في الفن والتكريمات والجوائز التي حصلت عليها خلال مشواري الفني تعني لي الكثير وهو مقابل تعب ومجهود سنين وتركيز كبير".

وقالت سمية الخشاب، إن منظمة الأمم المتحدة للفنون، منحتها الدكتوراه الفخرية، وذلك ضمن احتفالية عيد الأب، وأنه تم خلال احتفالية عيد الأب تكريم عدد من الفنانين أبرزهم ماجدة نور الدين، عصام السقا، أحمد فهيم، حمزة العيلي وغيرهم.

وبالبحث تبين أنه كان هناك احتفالية يوم الأحد الماضي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للفنون في السابعة مساء ذلك اليوم داخل مقرها في الجمعية الملكية برمسيس، وترأسها الدكتور نبيل رزق، وتم منح درع الأب القدوة لعدد من الفنانين والشخصيات العامة، بحضور وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج.

ما هي منظمة الأمم المتحدة للفنون؟

وبحسب موقع المنظمة، فهي منظمة وتجمع للفنانين والمبدعين في جميع أنحاء العالم، أنشأت عام 2014، وتهدف إلى تطوير جميع الفنون وإعطاء الحق لكل فنان أو موهوب لخلق ابتكار جديد.

ورسالة المنظمة إنسانية تدعو إلى السلام الدولي والتعايش التوافقي بين البشر في جميع أنحاء العالم، من خلال الفنون الراقية والحفاظ على التراث، وعرض الأعمال الفنية المتداخلة التي تعكس التراث والثقافات والحضارات على المستوى الدولي مع الحفاظ على القيم الإنسانية.

وحوى موقع المنظمة عدد من الأقسام بشأن ألبومات الصور للاحتفالات التي تقوم بها المؤسسة لتوزيع الشهادات الفخرية للدكتوراه وكان آخر حفل منشور على موقع المنظمة منذ العام 2021 ولم تظهر صور الفنانة سمية الخشاب أو الاحتفال الأخير.

وفي رئاسة مجلس الإدارة كان الدكتور نبيل زرق المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزينب زقزوق سفيرة المملكة العربية السعودية والفنانة لطيفة رأفت سفيرة المغرب وعدد من السفراء والإعلاميين في دول حول العالم.

وبحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر، فمنظمة الأمم المتحدة الرسمية ليس بها منظمة تحمل اسم منظمة الأمم المتحدة للفنون"، لكن فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" هي الجهة الدولية المتخصصة في الفنون والثقافة والتراث.

لكن المنظمة التي منحت الدكتوراة الفخرية للفنانة سمية الخشاب وغيرها هي منظمة خاصة غير تابعة للأمم المتحدة الدولية المعروف، وبالفعل تبرأ المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة الدولية من تلك المنظمة في بيانات صحفية له عقب انتشار صور الفنانة سمية الخشاب.