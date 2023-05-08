الفنانة آية سماحة: محظوظة أن أولى بطولاتي المطلقة أمام أحمد أمين في "الصفارة" (حوار)

- مخرج الصفارة من رشحني للعمل وردود الفعل على شخصية "شيرين" حملتني مسؤولية كبيرة

- حاولت تقديم شخصيات "الصفارة" على طريقتي الخاصة

- حلقة أزمة منتصف العمر كانت الأصعب بالنسبة لي

- تخوفت من البطولة المطلقة ووجدت دعما غير مسبوق من كل العاملين في المسلسل



أعربت الفنانة آية سماحة، عن سعادتها بالمشاركة ضمن فريق عمل مسلسل “الصفارة”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2023.

وقالت سماحة في حوارها لـ"الدستور" إن “مسلسل الصفارة” تصدر الترند طوال أيام عرضه خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن مشاهدها في حلقة أزمة منتصف العمر كانت الأصعب بالنسبة لها.

وأكدت أن ردود فعل الجمهور حول دورها في الصفارة يجعلها أكثر حرصا عند اختيار أعمالها المقبلة. وإلى نص الحوار..

في البداية.. كيف ترشحتي لدورك في مسلسل الصفارة؟

المخرج علاء إسماعيل هو من رشحني لمسلسل الصفارة، وتم ترشيحي أيضا خلال الماراثون الرمضاني لمسلسل "كامل العدد" من قبل المؤلفة رنا أبو الريش على المخرج خالد الحلفاوي.

كيف رأيتِ ردود الفعل على المسلسلين ودورك خاصة؟

ردود الفعل كانت جيدة للغاية، أكثر مما توقعت، سواء من قبل الجمهور في الشارع والأصدقاء والمقربين أو من قبل السوشيال ميديا التي وجدت عليها حالة قوية للغاية بكوميكسات من العمل، كما أن ردود الفعل على أعمالي هذا الموسم ملأتني بطاقة إيجابية لأقدم أعمال أفضل وأعمل على تطوير نفسي وأدواتي بشكل أكبر.

شخصية شيرين في الصفارة رومانسية وعملية وكوميدية... حضرتي إزاي ليها؟

قمت بالتحضير لشخصية شيرين من خلال مخرج العمل علاء إسماعيل وهذا ما يحدث دائما لأي ممثل، فقد قرأت الشخصية التي أقدمها، وأضفت لها بعض المعلومات التي لم تكن موجودة حتى تظهر بشكل أقرب للواقع، فقد بنيت لهذه الشخصية تاريخ خاص بها، وهذا يساعدني على معرفة كيفية تصرفها في كل موقف تتعرض له طوال المشاهد.

ما هي الشخصية الأصعب بين شخصيات شيرين؟ وما أقربها لقلبك؟

أصعب شخصية قدمتها خلال العمل هي حلقة أزمة منتصف العمر، لأن بها تفاصيل مختلفة بسبب شكل الجسم وتفاصيل الشخصية نفسها بكلامها وطريقتها، وهذا نال مني مجهود بالتأكيد كبير، وعلى الرغم من ذلك أحببتها للغاية، كما أحببت شخصية الفتاة المحبة للبلطجي، وشخصية الفتاة التي أحبت "نوو" مغنى المهرجانات.

وماذا عن تعاونك مع أحمد أمين في الصفارة؟

هذه ليست المرة الأولى التي أتعاون فيها مع أحمد أمين وهو شخص جميل على كل المستويات ومجتهد للغاية ويحاول أن يقدم كل ما لديه في العمل حتى يجد القبول من قبل الجمهور، كما أنه شخص داعم كبير لأي فنان يعمل معه، وكل تجربة أقدمها معه بخرج مستفيدة بشكل كبير منها.

كيف رأيتِ فكرة تقديمك لعمل من 15 حلقة فقط؟

فكرة جيدة وبها جذب كبير للجمهور خاصة وأن العمل كوميدي ولطيف ويجعل المتفرج يذهب إليه وجعله يفضل مشاهدته لأنه خفيف على قلب المشاهد، فهذه الفترة المشاهد أصبح غير قادر على مشاهدة أعمال درامية ثقيلة مليئة بالبكاء، فالبساطة في الأعمال أصبحت أفضل والجمهور يحتاج إليها كثيرا.

تعاونتي مع أحمد أمين في ما وراء الطبيعة.. إيه اللي اختلف في التعاون معه الآن؟

تعاوننا كما ذكرت في أكثر من عمل، لكن هناك طبيعة مختلفة لشكل القصة والتفاصيل الخاصة بهذه الأعمال فمسلسل "ما وراء الطبيعة" يختلف تماما من حيث الشكل العام للعمل نفسه عن "الصفارة" ولكل عمل طباعة الخاصة.

“الصفارة” بمثابة بطولتك الأولى.. هل تخوفتي من التجربة؟

بالتأكيد أول بطولة لي في شهر رمضان، وشعرت بحالة تخوف شديدة على الرغم من أني قدمت بطولات من قبل لكنها كانت جماعية، وهذه المرة الأولى لي التي أظهر فيها بدور البطلة المنفردة أمام البطل، والحمد لله لحسن حظي أنها كانت أمام أحمد أمين، وهذا طمأنني للغاية، كما أنني محظوظة أني تعاونت مع سعدي جوهر الذي اهتم بكل التفاصيل الخاصة بالعمل بالإضافة إلى كل فريق العمل الذي كان على أفضل شكل ممكن، فهذه الأشياء جعلتني مطمئنة للغاية لتقديم هذا العمل، فالكل كان واقف في ظهري وبيشجعني على تقديم الأفضل.

وماذا عن تعاونك مع المخرج علاء إسماعيل؟

التعاون مع المخرج علاء إسماعيل كانت من الأشياء المؤثرة بشكل إيجابي في حياتي المهنية وهذا من حسن حظي أن أقف أمامه، فهو مخرج يهتم بالتفاصيل بشكل كبير على الرغم من أن هذا العمل الدرامي كان أول أعماله في مجال التلفزيون، وهذه التجربة أراها من أحب التجارب التي قدمتها في حياتي، فعلاء إسماعيل مخرج مستمع جيد للفنان ودائما ما يقف في ظهره داعما بشكل كبير، وهذا ساعدني للغاية على العمل في المسلسل بشكل مريح.

وختاما.. ماذا عن خطة أعمالك خلال الفترة المقبلة؟

هناك الكثير من الأعمال التي أحضرها وأقوم بقراءتها لأختار من بينها الأفضل، وأتمنى أن أكون محظوظة مرة أخرى باختياراتي المقبلة، وأن أكون عند حسن ظن الجمهور بي، والذي أصبح متواجدا في حياتي بشكل كبير وهذا يجعلني أكثر حرصا عند اختياري للأعمال المقبلة.

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