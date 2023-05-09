الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يختتم تدريباته قبل السفر لتونس لمواجهة الترجى فى دورى الأبطال

تدريبات الاهلى
تدريبات الاهلى

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى تونس والمحدد له عصر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي. 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، للحديث عن عدد من الأمور الفنية التي تخص تحضيرات الأهلي لمواجهة الفريق التونسي قبل لقاء الذهاب.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة مع بداية فقرات المران تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال. 

وقاد سامي قمصان مدرب الفريق، اللاعبين في فقرات تدريبية بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين ثلاث مجموعات. 

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني، فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران. 

وتتوجه بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي، عضو المجلس؛ عقب انتهاء المران لمطار القاهرة؛ استعدادًا للسفر إلى تونس لملاقاة فريق الترجي التونسي. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل في تونس، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تدريبات الاهلى موعد مباراة الاهلي والترجي سفر الاهلى لتونس دورى ابطال افريقيا مطار القاهرة

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