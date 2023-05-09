الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة بائع أسماك قتل شخصًا بسبب خلافات بينهما فى الإسكندرية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، تأجيل جلسة محاكمة بائع أسماك، لدور الانعقاد الشهر المقبل، بعد اتهامه بقتل شخص بسبب خلافات بينهما، صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبدالكريم عبدالعزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 31762 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه وطعنه بسلاح أبيض، مما تسبب في وفاته بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان إلى أنه على إثر خلافات سابقة بين المجني عليه "م.إ.أ" وبين المتهم "ص.م.م" بائع أسماك، ووجود نزاعات قضائية بينهما، عقد المتهم النية والعزم على قتله، فأعد لذلك سلاحا أبيض «سكينا»، وتوجه إلى إقامة المجني عليه متعديا عليه بالسباب، وما إن ظفر به أسفل مسكنه حت باغته بطعنتين استقرتا بالبطن والصدر من الناحية اليسرى، قاصدا إزهاق روحه، وسقط المجني عليه غارقا في دمائه، واصطدمت رأسه بـ"قالب طوب"، ولاذا المتهم بالفرار، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية الشهر المقبل بسبب خلافات بينهما تأجيل جلسة محاكمة محكمة جنايات الإسكندرية

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