"تموين دمياط": توريد 30 ألف طن من الأقماح حتى الآن

أعلنت مديرية التموين بدمياط توريد 30 ألف طن من محصول القمح بكل أنحاء المحافظة إلى المطاحن والشون المعدة لاستقبال المحصول.

وقال علي الغزاوى، مدير عام التموين بدمياط - في بيان اليوم الثلاثاء - إنه تم حتى اليوم حصاد 14 ألف فدان من جملة المساحة المنزرعة والبالغ مقدارها 31 ألف فدان، مشيرا إلى أن نسبة التوريد هذا العام أعلى من العام الماضي، موضحا أنه لا توجد أي عقبات أو مشاكل في عمليات التوريد.

وأضاف وكيل الوزارة أن عمليات التوريد تسير بشكل طبيعي، ولا توجد مشكلات أو عقبات في عمليات التوريد حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على وضع حلول سريعة في حال وجود أي مشكلات، وأنه تم وضع خطة محددة للتعامل مع التحديات التي تواجه عملية التوريد.