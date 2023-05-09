الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير التجارة: حريصون على تطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة

يحيى الواثق بالله
يحيى الواثق بالله

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة، وترسيخ أسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ بهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية هامة بمنطقة الشرق الاوسط وقارة إفريقيا.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابةً عنه الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى خلال فعاليات الحلقة النقاشية التى نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول "توثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات فى مصر – تحليل للمشكلات وطرح لحلول تنفيذية وعملية".

وأشار إلى اهتمام الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، بالتصدي لكافة التحديات التي تحول دون انسياب الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن زيادة الصادرات مرتبطة بزيادة القدرة التنافسية للمصنعين المصريين، وكذا بتشجيع إجراء توسعات مدروسة للمصانع القائمة وتشجيع الاستثمار المصري والأجنبي لإقامة منشآت صناعية جديدة للاستفادة مما تحققه وفرة الإنتاج الكبير.

ولفت "سمير" إلى حرص الوزارة خلال المرحلة الحالية على مساندة الجهود الداعمة لسياسات توطين الصناعة لا سيما المواد الخام مع تيسير حصول المصانع على احتياجاتها من المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لاستكمال تصنيع منتجاتها المصدرة للخارج.

وشدد على حرص الوزارة على بذل المزيد من الجهود لمواجهة المشكلات التى تواجه القطاع الخاص بقطاعى الصناعة والتجارة الخارجية، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بكل الموضوعات التى تخدم قطاع التصدير من خلال أجهزتها التابعة وبالتعاون مع مختلف الوزارات والكيانات المعنية بالدولة.

أحمد سمير اقتصادية اقتصادي استكمال استيرا

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