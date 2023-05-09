وكيل "صحة أسيوط" يتفقد القمسيون الطبى ويوجه بتيسيير المناظرة

تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، سير العمل بالقومسيون الطبي العام بمدينة أسيوط، وذلك في إطار متابعة سير العمل والوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، واطلع على واقع العمل واحتياجاته وسبل تطوير الأداء في القومسيون الطبي، بما يعزز جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتابع وكيل الوزارة بداية جلسة عمل القومسيون والتأكد من سير العمل بها ووجه بالتيسيير على المرضى والتأكد من تواجد القوي البشرية ومناظرة ملفات متلقي الخدمة ومن تدوين بياناتها بالسجلات.

وخلال جولته، التقى عددًا من المرضى والمترددين، وتابع تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم بحضور الدكتور أسامة حجازي عبد الموجود مدير عام القمسيون الطبي العام.

ووجّه وكيل الوزارة خلال جولته بضرورة حسن استقبال المترددين على القمسيون الطبي وتوفير طاقم عمل إداري متميز لإنجاز الأوراق وتقديم الدعم الفني والمعنوي لجميع المترددين من أصحاب المعاشات تكافل وكرامة.



كما وجه بالعمل على توفير الأطقم الطبية المناسبة لاستيعاب أكبر عدد من المرضى والمترددين ومنع التكدس، والتأكيد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وعبّر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عن شكره للكوادر الطبية العاملة في القومسيون الطبي، مشيدًا بدورهم في تقييم الحالات المرضية وجهودهم المتواصلة في تحديث دليل نسب العجر والعمل على إنجازه بأسرع وقت ممكن وكذلك القيادات الإدارية المتميزة في حسن إستقبال المترددين وانهاء كل الإجراءات الإدارية اللازمة لهم.

جانب من الجولة

IMG-20230509-WA0061

IMG-20230509-WA0059

IMG-20230509-WA0058

IMG-20230509-WA0060

IMG-20230509-WA0055