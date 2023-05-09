الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين بتصادم سيارتين في "الإسكندرية الصحراوي"

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 3 مواطنين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغاً من الخدمات المعينة بطريق الإسكندرية الصحراوي بوجود مصادمة ومصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

مواطنين اسكندرية الصحراوي المستشفى غرفة عمليات النجدة

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