الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 9 بينهم طلاب في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

حادث
حادث

أصيب 9 أشخاص بينهم طلاب عائدين من الامتحانات للصف الأول والثانى الثانوى بحادث تصادم سيارتين «تمناية» على طريق سوهاج دار السلام شرق ترعة الفاروقية بمدينة دار السلام بمحافظة سوهاج وتم نقل المصابين لمستشفي دار السلام المركزى لإسعافهم.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج تصادم سيارتين تمناية بجوار ترعة الفاروقية بدائرة المركز مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث فضلا عن وحدة مرور لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق، كما دفع مرفق إسعاف سوهاج بعدد 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين.

 وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من زياد على حسن رضوان 19 عاما من عزبة رضوان بمدينة دار السلام، وسامح فهيم عبد الله 37 عاما، وآية محمد حسن 19 عاما، وعبيد السيد حشمت 18 عاما، وسارة عبد الفتاح عبد المنعم 17 عاما، جميعهم من مدينة دار السلام، وزينب عبد المالك السيد 17 عاما من ناحية أولاد خليفة بدار السلام، ومينا رومانى الجارح 17 عاما من ناحية النصيرات، وماهر السبع لوكاس 17 عاما من ناحية النصيرات.

وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزي لإسعافهم وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فضلا عن رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.

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