الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العدل تطرح قوانين الأحوال الشخصية الجديدة قريبا

وزارة العدل
وزارة العدل

تطرح وزارة العدل في الفترة القادمة مشاريع قوانين الاحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وصندوق دعم الأسرة للنقاش ففيحوار مجتمعي .

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، والحفاظ على الأسرة المصرية.

وعرض المستشار عمر مروان وزير العدل أمس على الرئيس عبد الفتاح السيسي مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، وهي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فضلاً عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية.

ووجه الرئيس السيسي بإجراء حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية.

كما وجه بالإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهي صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة.

الاسرة المصرية الأغراض المنشودة الأحوال الشخصية وزارة العدل

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