الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة

الجزائر
الجزائر

أدانت الجزائر، الثلاثاء، الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر تدين بشدة الغارات الجوية الغاشمة التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، مخلّفة العديد من الشهداء والجرحى، من بينهم أطفال ونساء.

وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن قلقها البالغ أمام العمليات الهمجية المتتالية، والتصعيد الخطير لقوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في تعدٍ صارخ على جميع القوانين والأعراف الدولية.

وجددت الجزائر تضامنها الكامل والدائم مع الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الأممي، للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة والممنهجة، وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أهداف في القطاع بشكل مفاجئ، فجر اليوم، من بينها شقة سكنية في مدينة غزة، وبيت سكني في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، إن التصعيد الإسرائيلي الخطير استهدف الأطفال، والنساء، والبيوت في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، وكان آخره استشهاد 13 مواطنا، من بينهم أطفال ونساء في قطاع غزة، و13 إصابة بالرصاص في نابلس، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

الجزائر الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الشعب الفلسطيني القدس

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