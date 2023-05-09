الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 74526 طن قمح من محصول الموسم الجديد في الغربية

فساتين
فساتين

 قال المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، إنه تم توريد نحو 74 ألف و526 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الثلاثاء، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 193 ألف طن من محصول القمح.

وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية المهندس محمد أبو هاشم، المزارعين بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية.

توريد نحو74 الف و526 قمح محصول الموسم الجديد بمحافظة الغربية

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