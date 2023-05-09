الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين برش خرطوش فى سوهاج

جريدة الدستور

أصيب شخصين برش خرطوش، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، بمحافظة سوهاج.

تلقى بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام ووجود مصابين برش خرطوش تم تعين الخدمات اللازمة بمكان الحادث والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين وصول كل من «محروس. ع»، 54 سنة مزارع مصاباً برش خرطوش بالرأس من الخلف " ، ونجله «فارس. م »، 23 سنة، عامل بأجر مصاباً برش خرطوش بالقدم اليسري.

وبسؤال المصابين اتهموا «محمد. ع»، 36 سنة، عامل بأجر ويقيم دائرة المركز بالتعدي عليهم وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابتهم بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم بندقية خرطوش بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سوهاج خلافات الجيرة مشاجرة رش خرطوش

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