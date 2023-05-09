حبس سائق دهس طالبًا وأصاب آخر بمنطقة النزهة فى القاهرة

قررت نيابة النزهة، اليوم الثلاثاء، حبس سائق دهس طالبا وأصاب آخر أثناء عبورهما الطريق بمنطقة النزهة بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة عن دهس سائق لطالب وتسبب في وفاته وإصابة آخر، وأقر المتهم بارتكاب الواقعة، وعلل انصرافه من مكان الحادث خشية تعدي المارة عليه.

بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بوفاة طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وإصابة آخر بسحجات وكسور متفرقة بالجسم، ولا يمكن استجوابه إثر اصطدام سيارة "مجهولة" بهما حال استقلالهما دراجة نارية، قيادة الأول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفنى، أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة في ارتكاب الواقعة وقائدها، وتبين أنه سائق، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.