محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال ترفيق المناطق الصناعية «كلاحين فقط، هو نجع حمادي».

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد هاني الاتربي مدير إدارة الحماية المدنية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظة قنا، والمهندس احمد فتحي رئيس قطاع المشروعات بشركة كهرباء مصر العليا، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة المياه والشرب بقنا، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار، ومحمد عزت مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بقنا، وياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فقط، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ومحمود سلوم مدير المنطقة الصناعية بقفط، ومحمد شعبان مدير المنطقة الصناعية بنجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الاستثمار والمناطق الصناعية.

وناقش محافظ قنا، الأعمال النهائية التي يجرى تنفيذها لترفيق المنطقتين الصناعيتين، وتذليل العقبات للإنتهاء من أعمال الترفيق فى أسرع وقت، بما يساهم فى بدء تشغيل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المُقام بمنطقة «هوّ» الصناعية بمدينة نجع حمادى ، بنظام فكرة المصنع الجاهز بالتراخيص لخدمة الشباب ، مؤكدا أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط ونجع حمادى.

وأشار الداودي، إلى أن هذا المجمع يعد أكبر المجمعات الصناعية علي مستوي الجمهورية، حيث يقع على مساحة 74 فدانا ويضم 28 هنجرا، تضم بدورها 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 216 م2، و86 وحدة بمساحة 432 م2، و12 وحدة بمساحة 540 م2 تشمل عدة قطاعات صناعية «غذائى- هندسي – صناعات كيماوية بسيطة- مواد بناء» بتكلفة مالية تصل إلى مليار و350 مليون جنيه ويوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل للشباب ما بين مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف محافظ قنا أن مشروع ترفيق المناطق الصناعية، يحظى باهتمام كبير من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال متابعة معدلات التنفيذ بشكل دورى لضمان انتظام سير العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة، ومواجهه أي تحديات قد تعترض تنفيذ الأعمال، موضحا أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا من أجل جذب المستثمرين.