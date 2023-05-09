التعاون الإسلامي: مجزرة غزة امتدادا للعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، الجريمة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل، صباح اليوم في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة أكثر من عشرين فلسطينيا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان، اليوم، أن هذه المجزرة النكراء امتدادا للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفقا لما نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية.

وحملت التعاون الإسلامي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات والإرهاب المنظم الذي يهدد بتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جميع جرائمه وانتهاكاته التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

البرلمان العربي يستنكر العدوان على غزة

وفى وقت سابق من اليوم، استنكر البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يطالب بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

وطالب البرلمان العربي في بيان، اليوم بضرورة اتخاذ مواقف إيجابية وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على أن تلك الممارسات الوحشية الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني تؤكد للعالم أجمع أن القوة القائمة بالاحتلال ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها وتقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.