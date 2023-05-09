الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الإسكندرية": متابعة لحظية للجان ولم تطرأ أي معوقات بامتحانات اليوم

جولة وكيل تعليم الإسكندرية
جولة وكيل تعليم الإسكندرية

تابع الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022- 2023  في يومها الرابع لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، والثانوية، والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من محافظ الإسكندرية،  مشيرًا إلى أنه يتم متابعة لحظية لكل المراحل التعليمية، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم .

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية .

وأجرى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، جولة لمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدارس زهران الرسمية لغات مميز بإدارة شرق ، وذلك بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام وجلال عيد وكيل الإدارة ، حيث أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، فيما  أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة الأجنبية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية إليكترونيا من خلال أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت)، كما تفقّد لجان مجمع مصطفى النجار رسمي لغات مميز.

- التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش

وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات ، ووجود جدول  الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان ، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

وشدَّد مدير المديرية في تعليماته على مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًـا على مصلحة أبنائنا الطلاب ، وأكّد على دور الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج .

وأوضح أنّ تعليم الإسكندرية، جهز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة.

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تعليم الإسكندرية لا معوقات اليوم غرفة عمليات امتحانات اللجان الامتحانية

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