العدل تواصل العمل على ميكنة محاضر الجلسات من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي

تواصل وزراة العدل برئاسة المستشار عمر مروان العمل علي تطوير آليات العمل في المحاكم من خلال الوسائل التقنية الحديثة، ومنها تعميم مشروع ميكنة محاضر الجلسات فى محاكم مصر من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي فى تحويل الكلام الى نص مكتوب أثناء الجلسة، والتي تؤسس لتكامل إلكتروني بين كافة إجراءات الدعوى، وصولا لرقمنة كافة اجراءاتها منذ إقامتها حتى الحكم فيها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي امس الإثنين في لقاءه بوزير العدل بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا الصدد، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة



بدأت الوزارة في شهر سبتمبر 2021 المرحلة التجريبية من مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت الى نص مكتوب، وهو المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجمع الاصادارات المؤمنة والذكية، ويتم إطلاق مرحلته التجريبية في جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة، تمهيدا لتعميمه على كافة المحاكم.

كان وزير العدل قد خلال مراسم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع الاصدارات المؤمنة والذكية، عن دراسة مشروع لميكنة محاضر الجلسات، وهو المشروع الذي يحقق الريادة لجمهورية مصر العربية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة.

