أيمن محسب: "الحوار الوطني آلية تشاركية شعبية حقيقة لم تتواجد من قبل" (فيديو)

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة بالحوار الوطني وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن "المناقشات التي يتناولها الحوار الوطني الآن هي فرصة ذهبية تحديدا للقوى السياسية.

وتابع محسب، خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، أن الحوار الوطني ليس له سقف من حيث المنظور الكامل للوطن من إيجاد حلول للمشكلات المختلفة، فالحوار هو آلية تشاركية شعبية حقيقة لم تتواجد من قبل.

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، أكد أن معظم المقترحات التي تلقاها الحوار الوطني كانت مرتبطة بالغلاء وارتفاع الأسعار وغيرها من الأمور التي تشغل الشعب المصري، ولكن أهم المشكلات التي بدأ بها جدول الحوار الوطني في أول جلسة فيما يتعلق بالاقتصاد الثلاثاء القادم هو لجنة العدالة الاجتماعية.