الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن محسب: "الحوار الوطني آلية تشاركية شعبية حقيقة لم تتواجد من قبل" (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة بالحوار الوطني وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن "المناقشات التي يتناولها الحوار الوطني الآن هي فرصة ذهبية تحديدا للقوى السياسية.

وتابع محسب، خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، أن الحوار الوطني ليس له سقف من حيث المنظور الكامل للوطن من إيجاد حلول للمشكلات المختلفة، فالحوار هو آلية تشاركية شعبية حقيقة لم تتواجد من قبل.

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، أكد أن معظم المقترحات التي تلقاها الحوار الوطني كانت مرتبطة بالغلاء وارتفاع الأسعار وغيرها من الأمور التي تشغل الشعب المصري، ولكن أهم المشكلات التي بدأ بها جدول الحوار الوطني في أول جلسة فيما يتعلق بالاقتصاد الثلاثاء القادم هو لجنة العدالة الاجتماعية.

أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الحوار الوطنى أبرز المقترحات المقدمة للجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الوفد تاريخ مصر مصر الغلاء ارتفاع الأسعار

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