بينهم 194 أجنبيا.. محافظ البحر الأحمر يستقبل 466 عائدا من السودان بميناء سفاجا

العائدون: الحمد لله على نعمة الوطن ونشكر الرئيس السيسي علي اهتمامه بأبناء مصر خارج البلاد

اللواء عمرو حنفي: 40 أتوبيسا لنقل القادمين من السودان، وإجراء الفحوصات الطبية والتطعيمات اللازمة لهم

اللواء عمرو حنفي: خطة إجلاء المواطنين من السودان مستمرة وتشرف عليها لجنة وطنية من مختلف أجهزة الدولة

استقبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، صباح اليوم، بميناء سفاجا البحري، وحدة بحرية مصرية المخصصة لنقل الركاب وعلى متنها ٤٦٦ عائدا من المصريين ومن رعايا الدول الأخرى العالقين بدولة السودان (٢٧٢ مصريا، ١٨٤ سودانيا، ٥ بريطانيين، أمريكي واحد، كيني، ٣ روانديين).

وأكد عمرو حنفي تجهيز ٤٠ أتوبيسا لنقل القادمين من السودان، بالإضافة إلى نقطة طبية مزودة بكافة الكوادر الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات وإعطاء التطعيمات اللازمة للتأكد من سلامة جميع الأفراد، مشيراً إلى توافر عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لتقديم الخدمات الطبية لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والحالات الحرجة.

وقال المحافظ إن مصر تبذل جهداً كبيراً في إجلاء مواطنيها بالسودان، مشيراً إلى أن الدولة سخرت كل الإمكانيات من أجل العودة الآمنة لأبنائها، حيث تم التنسيق مع كافة الجهات السودانية لتوفير ممرات آمنة للمصريين للتمكن من العودة وفتح جسر جوي بين القاهرة والسودان لنقل كل المصريين الراغبين في العودة من خلال الطائرات العسكرية ، بالإضافة إلي الطريق البري من خلال معبر أرقين، مؤكداً أن البعثة الدبلوماسية المصرية لن تغادر السودان إلا بعد ضمان عودة المصريين وتأمينهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تأتي تأكيداً علي احد أهم ثوابت الدولة المصرية وهو حماية المواطنين المصريين وتأمينهم ضد الخطر وضمان عودتهم إلى ديارهم.

وشدد على أن مصر لم تكتف بفتح باب الإجلاء لرعاياها فقط بل استقبلت رعايا مختلف الدول سواء الأشقاء السودانيين أو من جنسيات أخري، مشيراً إلى أن الدولة تثبت دوماً حرصها علي ابنائها وسلامتهم، ولا تدخر جهداً في حماية المصريين في أي مكان.

وخلال متابعته مراحل إنهاء الاجراءات للعائدين للإطمئنان على سرعة إنهائها، أعرب اللواء عمرو حنفي عن أمنياته بسرعة إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار للسودان وشعبها الشقيق، مؤكدا أن مصر تواصل جهودها من أجل الوساطة والتهدئة بين طرفي النزاع، بجانب جهودها لإجلاء مواطنيها من مناطق النزاع، إضافة لاستقبال مواطني ورعايا الدول الأخرى الذين قرروا مغادرة السودان بسبب الأحداث المتوترة.

أشار محافظ البحر الأحمر إلى أن خطة إجلاء المواطنين من الأراضي السودانية، مستمرة وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وتشرف على تنفيذها لجنة وطنية مشكلة من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، حرصاً على سلامة أبنائنا، وأنهى كلامه مؤكداً أن ما يحدث في السودان شأن داخلي، ومصر لا تتدخل فيه وإنما يقتصر دورها على الوساطة لإنهاء النزاع وإعادة الاستقرار.

من جهتهم، وجه المواطنون العائدون إلى الوطن عقب وصولهم ميناء سفاجا البحري، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يبذله من جهود للحفاظ على أبنائه بالخارج وسط الأزمات، ولحفظ أمن وأمان الوطن لينعم المصريون أجمعهم بالاستقرار، وأشادوا بما لمسوه من اهتمام بحياتهم وأمانهم وتسيير جسر جوي وقوافل برية وبحرية لإجلاء الجالية المصرية من السودان، والحرص على تذليل أي عقبات تواجههم، جاءت هذه الكلمات وسط حالة من الفرح والسعادة عقب الوصول لأرض الوطن وبهتافات كان أبرزها "تحيا مصر، والحمد لله على نعمة الوطن".