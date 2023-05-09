عملية عسكرية إسرائيلية واغتيالات.. ماذا حدث فى قطاع غزة فجرًا؟ (فيديو وصور)

بدأ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية أطلق عليها «السهم الواقي- درع وسهم» ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن 40 طائرة نفذت العملية العسكرية داخل غزة، حتى الآن، وتم اغتيال 3 قيادات من «الجهاد الإسلامي»، قائلًا إنهم قادة كبار في «سرايا القدس» الذراع العسكرية للحركة الفلسطينية، وهو ما أكدته الأخيرة لاحقًا.

اغتيال 3 قيادات من الجهاد الإسلامي

وأوضح أن القيادات الذين تم اغتيالهم داخل غزة هم: خليل البهتيني، ويقف وراء تعليمات إطلاق الصواريخ على مستوطنات الغلاف الشهر الماضي، وطارق عزالدين، المسئول عن عمليات «سرايا القدس» في القطاع، وجهاد غنام، أمين سر المجلس العسكري للجهاد الإسلامي.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن استشهاد 13 فلسطينيًا في العملية العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى إصابة 20 آخرين.

2:20 فجرًا.. بدء الغارات الإسرائيلية ضد غزة

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في تمام الساعة 2:20 فجرًا، أن سلاح الجو بدأ شن غارات مكثفة ضد قطاع غزة، ويستهدف أهدافًا تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

وعلى الفور، طلبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية ممن يسكنون في مستوطنات غلاف قطاع غزة الدخول إلى الملاجئ والمناطق المحصنة الموجودة قرب المنازل، خشية إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر.

وشملت تعليمات الدخول إلى الملاجئ، المستوطنات التي تقع في محيط 40 كيلومترًا في منطقة غلاف قطاع غزة، حيث تستمر تلك التعليمات حتى الساعة السادسة مساءً ليوم غدٍ، الأربعاء.

وخلال الساعة الأولى منذ بدء الغارات الإسرائيلية ضد غزة، تم استهداف مجموعة من قيادات الجهاد الإسلامي، الذين كانوا على صلة بالعمليات الفلسطينية ضد إسرائيل خلال الفترة الماضية.

3:10 فجرًا.. «وضع خاص» لمناطق غلاف غزة

قررت إسرائيل إغلاق المعابر مع قطاع غزة المحاصر حتى إشعار آخر، بحسب ما أعلنه غسان عليان، منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.

وأكد المنسق الإسرائيلي أنه لن يتم السماح بدخول العمال من غزة إلى إسرائيل، وكذلك لن تدخل البضائع إليها، موضحًا فرض إغلاق كامل على القطاع المحاصر.

من جانبه، وجه يوآف جالانت، وزير الجيش الإسرائيلي، بإبقاء مستوطنات غلاف غزة في «وضع خاص»، بالإضافة إلى إغلاق الطرق الواقعة قرب الحدود مع القطاع المحاصر.

كواليس التعليمات الإسرائيلية لغلاف غزة

وجاءت توجيهات وزير الجيش في ضوء تقييم الوضع الأمني، حيث يتابع سير العملية داخل غرفة العمليات وبرفقته هيرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

جالانت وهاليفي داخل غرفة العمليات الإسرائيلية

وتعد تلك التعليمات في ظل التقييم الأمني الإسرائيلي نظرًا للمخاوف من إطلاق صواريخ موجهة من غزة تجاه الإسرائيليين في مستوطنات الغلاف، أو لجوء الحركة الفلسطينية إلى نيران قناصتها.

وكذلك، تقرر إغلاق شاطئ زيكيم الإسرائيلي، ووقف حركة القطارات بين مستوطنتي عسقلان وسديروت، كما توالت قرارات فتح الملاجئ داخل المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في منطقة غلاف غزة المحاصرة.

وقررت الشرطة الإسرائيلية وقف حركة نقل المستوطنين إلى جبل «الجرمق» في الشمال.

3:30 فجرًا.. إسرائيل تعلن عملية «السهم الواقي» ضد غزة

وبعد نحو 70 دقيقة منذ بدء الغارات الأولى ضد أهداف الجهاد الإسلامي داخل غزة، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انطلاق عملية «السهم الواقي- درع وسهم» العسكرية داخل القطاع المحاصر.

وكشف عن عملية مشتركة بين قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» أسفرت عن اغتيال 3 قيادات من الحركة الفلسطينية، بينهم قيادات في الذراع العسكرية للأخيرة «سرايا القدس».

استهداف منزل قيادي في الجهاد الإسلامي بغزة

3:55 فجرًا.. غارات إسرائيلية مكثفة ضد غزة

وشن سلاح الجو الإسرائيلي جولة ثانية من القصف ضد أهداف الجهاد الإسلامي داخل غزة بعد مرور 25 دقيقة على إعلانه عن اغتيال 3 قيادات في الحركة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو نفذ جولة أخرى من الهجمات على أهداف تابعة لحركة الجهاد في قطاع غزة.

رئيس الشاباك الإسرائيلي داخل غرفة العمليات

ردود الأفعال فى غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن تعليق عمل المؤسسات التعليمية داخل القطاع المحاصر، بالإضافة إلى تأجيل اختبارات الوظائف التعليمية حتى إشعار آخر.

وكذلك، أوضح أن سير العمل داخل المؤسسات الحكومية سيكون بالحد الأدنى، بما يحقق تقديم الخدمات للمواطنين.

من جانبها، أكدت «الجهاد الإسلامي»، وذراعها العسكرية، أنباء اغتيال 3 من قياداتها، حيث تم نعيهم في بيانٍ رسمي.

وأكد طارق سلمي، المتحدث باسم الحركة الفلسطينية، أن كل الخيارات مفتوحة للرد على عملية الاغتيال الإسرائيلية ضد قيادات الجهاد الإسلامي، مشددًا على أن المقاومة ستبدأ ردها من حيث انتهت في المعارك السابقة.