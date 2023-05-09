تزامنًا مع زيارته لروما.. البابا تواضروس الثاني يعود للفاتيكان بعد 40 عاما

توجه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم،إلى مطار القاهرة الدولى متوجهًا إلى دولة الفاتيكان، في زيارة تدوم حتى 14 مايو الجارى.

وتزامنًا مع زيارة البابا تواضروس لروما ومقابلة البابا فرنسيس، ترصد “الدستور” أبرز اللقاءات خلال السنوات الماضية حتى الزيارة التي ستبدأ اليوم من الحب والصداقة بين الباباوات.

2013

قام قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بزيارته الأولى للفاتيكان، اليوم الأربعاء 9 مايو، والتقى بقداسة البابا فرنسيس بابا روما.

جاءت هذه الزيارة بمناسبة ذكرى مرور 40 عامًا على زيارة الراحل البابا شنودة الثالث البطريرك رقم 117 وكانت أولى رحلات البابا تواضروس إلى الخارج بعد تنصيبه.

2014

تم تبادل الرسائل بين قداسة البابا تواضروس وقداسة البابا فرنسيس.

أقر يوم 10 مايو من كل عام ليكون يوم الصداقة والمحبة الأخوية بين الكنيستين، ودعا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداسة البابا فرنسيس لزيارة مصر.

2015

تبادل صاحبا القداسة رسائل التهنئة بمناسبة يوم المحبة الأخوية، تلقى قداسة البابا تواضروس اتصالاً هاتفيًا من قداسة البابا فرنسيس بهذه المناسبة.

كان قد أقيم احتفال بيوم المحبة الأخوية في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني وممثلين عن الكنيسة الكاثويكية، وألقى كل من القاصد الرسولي للفاتيكان المونسنيور برونو موازارو وغبطة بطريرك الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق كلمة أثناء الاحتفال.

حضر اللقاء عدد من الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والأراخنة، وتلقى قداسة البابا تواضروس مكالمة هاتفية من قداسة البابا فنسيس أثناء اليوم.

الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس إلى مصر 2017

استقبال قداسة البابا تواضروس قداسة البابا فرنسيس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

لقاء بين وفدي الكنيستين بحضور صاحبي القداسة وإلقاء كل منمهما كلمة.

تم التوقيع على بيان مشترك باللغتين العربية والإنجليزية

صلاة مسكونية في الكنيسة البطرسية بحضور عدد من رؤساء وممثلي الكنائس والطوائف المسيحية.

2018

نقل صاحبا النيافة الأنبا ابراهام والأنبا كيرلس الأسقفان بإيبارشية لوس أنجيلوس تحية قداسة البابا تواضروس لقداسة البابا فرنسيس في تذكار يوم الصداقة بين الكنيستين.

وفي 27 مايو إقامة احتفال بيوم المحبة الأخوية في كنيسة الشهيد مارجرجس بروما.

حضر الاحتفا صاحبا النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما. وسفير مصر بالفاتيكان السيد محمود سامي وممثلون عن مكتب وحدة الكنائس بالفاتيكان.

قرأ نيافة الأنبا برنابا خطاب قداسة البابا تواضرو وقرأ سكرتير وحدة الكنائس خطاب قداسة البابا فرنسيس

2019

إقامة احتفال بيوم المحبة الأخوية بين الكنيسة القبطية والكنيسة الكاثوليكية بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني في كنيسة في كنيسة البيت التابع للأباء اليسوعيين بكنج مريوط، وبحضور البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك والقاصد الرسولي للفاتيكان. صلاة مشتركة ثم زراعة شجرة زيتون رمز السلام.

2020.

كتب قداسة البابا تواضروس مقالاً عن يوم العاشر من مايو تحدث فيه عن أهم الأحداث الكنسية التي حدثت في هذا اليوم، وتلقى مكالمة هاتفية من قداسة البابا فرنسيس تبادلا فيها التهاني القلبية بهذه المناسبة وتبادلا الصلاة ليرحم الله العالم من الوباء.

2021

تلقى قداسة البابا تواضروس أتصالًا هاتفيًا من قداسة البابا فرنسيس في يوم الصداقة بين الكنيستين، وهنأ صاحبا القداسة بعضهما البعض بعيد القيامة المجيد وبحلول ذكرى يوم الصداقة بين الكنيستيتن.

وأعرب قداسة البابا فرنسيس عن أمنيته أن يلتقي قداسة البابا تواضروس بعد انتهاء جائحة كورونا ورد قداسته بأمنية مماثلة، وتبادلا صاحبا القداسة الصلاة من أجل الكنيسة والعالم ومنطقة الشرق الأوسط.

2023

زيارة المحبة، غادر قداسة البابا تواضروس اليوم مصر متوجهًا إلى روما في زيارة محبة تجمع الباباوات البابا تواضروس وقداسة البابا فرنسيس حتى تستمر الزيارة ليوم 14 مايو.