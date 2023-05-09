الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحقيقات النيابة في اتهام عاطل بقتل مسن في الوراق

ارشيفية
ارشيفية

حصلت “الدستور” على تحريات الأجهزة الأمنية فى اتهام عاطل بقتل بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق.

استمعت النيابة لأقوال معاون مباحث قسم شرطة الوراق الذي أكد أن سبب الواقعة خلافات على الجيرة انتهت بقتل المجني عليه بسلاح أبيض- سكين- وترصد به وما أن ظفر به تعدی عليه باستخدام ذلك السلاح بأن كال له عدة ضربات محدثا إصابته قاصدا قتله.

وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض مار البيان، وبمواجهته للمتهم أقر بارتكابه للواقعة باستخدام السلاح الأبيض المضبوط.

كانت أحالت النيابة العامة عاطل للمحاكمة امام الجنايات بتهمه قتل مسن، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق.

التحريات عاطل مسن الوراق بقتل خلافات

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