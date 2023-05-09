مصرع طفلة وإصابة شقيقتها دهستهما سيارة فى البحيرة

شهدت قرية علقام التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة منذ قليل مصرع طفلة وإصابة شقيقتها الصغرى، بعدما صدمتهما سيارة مسرعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد باستقبال المستشفى جثة طفلة وشقيقتها مصابة إثر تعرضها لحادث، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفلة تدعى "مريم الشحات محمود كيلاني"، 14 سنة، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.