الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ: إزالة 22 تعديا على أملاك الدولة بالحامول ومطوبس

إزالة التعديات
إزالة التعديات

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ21، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع انواعه والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعد في المهد، مؤكداً استمرار تلك الحملات لإزالة كاف التعديات.

وتمكنت حملة بمركز الحامول برئاسة عصام القصيف، رئيس المركز والمدينة، وبحضور اللواء عبد العزيز سليم، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، والرائد محمد هاني، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، ونواب رئيس المركز والمدينة، وقسم الاشغالات، بتنفيذ 12 قرارا بإجمالي مساحة 1140م عبارة عن تعدي على جسر بحر تيرة بجوار سحارة الزيني عبارة عن أكشاك بالصاج تعوق تنفيذ المحاور المرورية الجديدة، وانشاء كوبري موازي لكوبري السحارة التي تم اعتمادها من محافظ كفر الشيخ وتعيق تطهير البوابات.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، من تنفيذ إزالة 10 حالات تعدي علي مساحة 1132 متر في الوحدة المحلية لقرية برمبال وتمت جميع الإزالات في المهد، بحضور سعد سالم، نائب المركز والمدينة، ومحمود فوزي جاب الله، رئيس قرية برمبال، وموظفي الوحدة،وجهات الولاية.

ومؤخرا، فقد شهدت قرى مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ  الحملات المكبرة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 21، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إزالة 12 حال تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

الحامول مطوبس إزالات تعديات كفر الشيخ

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