الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مركز سنورس بالفيوم يشهد انطلاق مجموعات المراجعة النهائية المجانية للشهادة الإعدادية

فعاليات المراجعة
فعاليات المراجعة النهائية

شهد المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، فعاليات انطلاق مجموعات المراجعة النهائية المجانية للشهادة الإعدادية بقاعة مركز شباب مدينة سنورس (الساحة الشعبية)، وذلك بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وعصام النعيمي مدير إدارة التربية والتعليم بسنورس، ومسؤولي الإدارة.

و وجه رئيس المركز كلمة أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره للمعلمين المشاركين، والقائمين على التنظيم، 
كما أعرب عن سعادته بالإقبال الكبير للطلاب، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالعمل على تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، والارتقاء بمستوى العملية التعليمية، مؤكداً استعداد الوحدة المحلية للتعاون والمساهمة وتذليل العقبات أمام هذه المبادرات.

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رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم يشهد انطلاق مجموعات المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية

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