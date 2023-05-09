"صحة كفر الشيخ" تعلن افتتاح منشأت طبية جديدة قريبا لإنهاء معاناة المرضى

أعلنت الدكتورة إلهام محمد، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد الوحدة الصحية بإسحاقه، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، بالإضافة للأعمال الجارية في العديد من المشروعات الخدمية وقرى ومراكز كفر الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية.

وأوضحت وكيلة الوزارة ، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المستشفيات، والوحدات الصحية لتنتهي تماما معاناة الآلاف من أبناء المحافظة من المرضى، وذلك بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشددت وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ على إستمرار المتابعة على المنشآت الصحية بكفر الشيخ وذلك للحد من السلبيات وتقديم خدمة تليق بالمواطن في كفر الشيخ، موضحة أنه قد تم مؤخرا المرور على الأماكن التالية لمتابعة سير العمل وانتظامه بالمنشآت الطبية الآتية، “ديوان الإدارة الصحية بكفرالشيخ - وحدة محلة موسي - وحدة روينة - وحدة سيدي مبارك - وحدة سيدي طلحة”.

و أضافت الدكتورة إلهام محمد، أنه تم أيضا المرور على " ديوان الإدارة الصحية بسيدي غازي - وحدة الرملة - ديوان الإدارة الصحية بيلا - ديوان الإدارة الصحية بسيدي سالم - وحده بهنسي - وحده المفتي - وحده الحدادي - ديوان الإدارة الصحية بالحامول - وحدة الخاشعة 61 - وحدة الخاشعة 64 - وحدة الزعفران - ديوان الإدارة الصحية بمطوبس - وحدة عزبة عمرو - ديوان الإدارة الصحية بدسوق - وحدة شباس الملح - ديوان الإدارة الصحية بفوه - وحدة سنديون - ديوان الإدارة الصحية بالرياض - وحدة أم سن - وحدة رغامة - وحدة الخضرة - وحدة الفيروز".