الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة كفر الشيخ" تعلن افتتاح منشأت طبية جديدة قريبا لإنهاء معاناة المرضى

الوحدة الصحية
الوحدة الصحية

أعلنت الدكتورة إلهام محمد، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد الوحدة الصحية بإسحاقه، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، بالإضافة للأعمال الجارية  في العديد من المشروعات الخدمية وقرى ومراكز  كفر الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية.

وأوضحت وكيلة الوزارة ، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المستشفيات، والوحدات الصحية لتنتهي تماما معاناة الآلاف من أبناء المحافظة من المرضى، وذلك بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشددت وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ على إستمرار المتابعة على المنشآت الصحية بكفر الشيخ وذلك للحد من السلبيات وتقديم خدمة تليق بالمواطن في كفر الشيخ، موضحة أنه قد تم مؤخرا المرور على الأماكن التالية لمتابعة سير العمل وانتظامه بالمنشآت الطبية الآتية، “ديوان الإدارة الصحية بكفرالشيخ - وحدة محلة موسي - وحدة روينة - وحدة سيدي مبارك - وحدة سيدي طلحة”.

و أضافت الدكتورة إلهام محمد، أنه تم أيضا المرور على  " ديوان الإدارة الصحية بسيدي غازي -   وحدة الرملة - ديوان الإدارة الصحية بيلا - ديوان الإدارة الصحية بسيدي سالم - وحده بهنسي - وحده المفتي - وحده الحدادي - ديوان الإدارة الصحية بالحامول - وحدة الخاشعة 61 - وحدة الخاشعة 64 - وحدة الزعفران - ديوان الإدارة الصحية بمطوبس - وحدة عزبة عمرو  - ديوان الإدارة الصحية بدسوق - وحدة شباس الملح - ديوان الإدارة الصحية بفوه - وحدة سنديون - ديوان الإدارة الصحية بالرياض - وحدة أم سن - وحدة رغامة - وحدة الخضرة - وحدة الفيروز".

الصحة حياة كريمه السيسي كفر الشيخ المرضى

الأكثر قراءة

متحف قصر الزعفران.. منارة ثقافية لنشر الوعي الأثري في جامعة عين شمس

وزيرة التضامن: الجامعات فاعل نشط في الحياة العلمية والثقافية

وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد تدريب مسابقة 30 ألف معلم

ضبط المتهم بدهس طالب بسيارته فى النزهة

شركة كندية تعرض تنفيذ مشروع لمعالجة البترول الخام بأسلوب صديق للبيئة فى مصر

"معيط": كل المؤشرات تؤكد نجاح الاقتصاد المصرى وتحقيقه نموًا خلال 2023 - 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وقصف غزة

التعاون الإسلامي: مجزرة غزة امتدادا للعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني

تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (صور)