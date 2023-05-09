بعثة الأهلى تطير إلى تونس اليوم لمواجهة الترجى

تغادر بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى تونس اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد الدماطي، على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل على استاد رادس.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قائمة الفريق التي سوف تطير إلى تونس عقب المران الصباحي، وتشهد عودة عمرو السولية الذي غاب عن السوبر المصري للإصابة، بينما يحسم مصير محمود متولي، لاعب الفريق الذي خضع للملاحظة والمتابعة الطبية بعد سقوطه نهاية مباراة بيراميدز، واستبعاد رامي ربيعة للإصابة، فيما ما زال غياب الثنائي أيمن أشرف وبرونو سافيو وجهة نظر فنية.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلى، المدير الإداري، غادرا إلى تونس أمس الإثنين للاطمئنان على ترتيبات الإقامة والتدريب ووسائل الانتقال قبل لقاء الترجي.

وحصل كولر على تسجيل لمباريات الترجى الأخيرة سواء أمام الصفاقسي والإفريقي، لدراستها جيدًا استعدادًا لتلك المباراة المرتقبة يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفنى اجتماعًا مع اللاعبين بعد وصول البعثة إلي تونس من أجل الحديث عن التحضيرات للمباراة.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص كولر على الاستماع لتقرير طبيب الفريق حول الحالة الطبية للاعبين وكذلك حالة المصابين، وذلك في إطار التحضيرات الأخيرة قبل السفر إلى تونس.

ومنح المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي لاعبي الفريق راحة سلبية عقب الحصول على السوبر المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل في تونس، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.