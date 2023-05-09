أخبار فاتتك|"التموين" تصرف زجاجة زيت وكيلو سكر لكل مواطن ومواعيد مباريات اليوم

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأحداث المختلفة، التي تنوعت ما بين الفنية والرياضية والسياسية والعالمية، وترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

- وزير "التموين" يقرر صرف زجاجة زيت وكيلو سكر لكل مواطن على البطاقة

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا جديدًا حمل رقم 14 للعام الجاري 2023، بشأن ضوابط صرف السلع التموينية.

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- مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-5-2023 والقنوات الناقلة

يزداد البحث لمعرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-5-2023 والقنوات الناقلة لها، سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على الإنترنت من خلال القنوات المتخصصة.

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- يوسف الشريف يكشف حقيقة تقديمه مسلسل «7 ثواني» للمخرج أحمد نادر جلال

نفى النجم يوسف الشريف، تعاقده على عمل درامي جديد يحمل اسم «7 ثوانى» للمخرج أحمد خالد جلال، وهو الخبر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عقب نشره على أحد المواقع الصحفية الإلكترونية.

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- التحريات تثبت ابتزاز عاطل لفتاة لإجبارها على إقامة علاقة غير شرعية معه بالدقي

أكدت التحريات الأمنية صحة ابتزاز عاطل فتاة بصور خاصة بها لإجبارها على إقامة علاقة غير شرعية معه بمنطقة الدقي.

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- أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل أسعار الفراخ البيضاء والفراخ البلدي و الفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

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- بايدن يمدد العقوبات ضد سوريا عامًا إضافيًا

أعلن البيت الأبيض عن أن الرئيس، جو بايدن، قرر تمديد العقوبات المعروفة بـ"قانون قيصر" ضد سوريا لعام آخر.

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