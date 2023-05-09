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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-5-2023 والقنوات الناقلة



نعرض لكم خلال السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-5-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدة مختلف المباريات والبطولات.



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

بيراميدز * الإسماعيلي

الساعة 19:00

على ontime sport

تأجيل مباراة الأهلي

كان من المقرر عقد مباراة حرس الحدود والأهلي اليوم؛ إلا أن رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة حرس الحدود والأهلي، ضمن مؤجلات الجولة الـ 16 للدوري المصري بسبب ارتباط الأخير بمنافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وجاء تأجيل المباراة بناء على المادة (109) من لائحة إدارة المسابقات لدوري رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم موسم 2023/2022 والتي تنص على الآتي:

الأندية التي ترغب في المشاركة في البطولات العربية أو الأفريقية عليها الالتزام بالمواعيد المعلنة بالجداول دون طلب ادخال أي تعديل على التوقيتات والمواعيد أو طلب التأجيل بحيث تقام المباراة المحلية للنادي على رابع يوم في حالة إذا كانت المباراة الأفريقية او العربية خارج مصر وتقام المباراة المحلية للنادي على ثالث يوم في حالة إقامة المباراة الأفريقية أو العربية داخل مصر.



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفيحاء * الفتح

الساعة 19:00

على الرياضية SSC

التعاون * الرائد

الساعة 21:30

على الرياضية SSC





مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

الساعة 22:00

على beIN Sports 1 HD

