الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-5-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يزداد البحث لمعرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-5-2023 والقنوات الناقلة لها، سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على الإنترنت من خلال القنوات المتخصصة.
 

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-5-2023 والقنوات الناقلة

 نعرض لكم خلال السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-5-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدة مختلف المباريات والبطولات.
 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة لها 

بيراميدز * الإسماعيلي
الساعة   19:00 
على   ontime sport

 

تأجيل مباراة الأهلي 

كان من المقرر عقد مباراة حرس الحدود والأهلي اليوم؛ إلا أن رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة حرس الحدود والأهلي، ضمن مؤجلات الجولة الـ 16 للدوري المصري  بسبب ارتباط الأخير بمنافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
 

وجاء تأجيل المباراة بناء على المادة (109) من لائحة إدارة المسابقات لدوري رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم موسم 2023/2022 والتي تنص على الآتي: 

الأندية التي ترغب في المشاركة في البطولات العربية أو الأفريقية عليها الالتزام بالمواعيد المعلنة بالجداول دون طلب ادخال أي تعديل على التوقيتات والمواعيد أو طلب التأجيل بحيث تقام المباراة المحلية للنادي على رابع يوم في حالة إذا كانت المباراة الأفريقية او العربية خارج مصر وتقام المباراة المحلية للنادي على ثالث يوم في حالة إقامة المباراة الأفريقية أو العربية داخل مصر.
 

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مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفيحاء * الفتح
الساعة   19:00  
على  الرياضية   SSC

التعاون * الرائد
الساعة   21:30   
على الرياضية   SSC

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي 
الساعة  22:00
على  beIN Sports 1 HD
 

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جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة

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