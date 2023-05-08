جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة فولهام ضد ليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة المصري البورسعيدي ضد بترول أسيوط في بطولة كأس مصر.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

- إنبي X لافيينا اف سي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD

- البنك الأهلي X شبان المسلمين قنا: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 2 HD

- المقاولون العرب X الحمام: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 2 HD.

- المصري البورسعيدي X بترول أسيوط: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- فولهام X ليستر سيتي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- برايتون X إيفرتون: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

- نوتينجهام فورست X ساوثهامتون: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- إمبولي X ساليرنيتانا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2.

- أودينيزي X سامبدوريا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

- ساسولو X بولونيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- طرابزون سبور X أنقرة جوجو: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- جالاتا سراي X إسطنبول باشاك شهير: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- النصر X الخليج: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC1 HD

- العدالة X الوحدة: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC2 HD

- الاتحاد X أبها: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC1 HD