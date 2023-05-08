المصري بجهازه الجديد يواجه بترول أسيوط في دور الـ32 لبطولة كأس مصر

في أول اختبار لجهازه الفني الجديد بقيادة ميمي عبد الرازق، يواجه المصري فريق بترول أسيوط في التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

المباراة هى الأولى لميمي عبد الرازق وجهازه المعاون المكون من أحمد الكأس وطارق السيد وخالد عبد الله بعدما تولى المسئولية خلفا لحسام حسن الذي رحل بعد الهزيمة أمام أسوان في الدوري ويسعى ميمي عبد الرازق لبداية قوية مع الفريق البورسعيدي ورغم ضيق الوقت وعدم تمكنه من دراسة فر يق بترول أسيوط لكنه عقد عدة اجتماعات مع اللاعبين وطالبهم بفتح صفحة جديدة والتركيز في مباراة اليوم لتحقيق الفوز والتأهل لدور ال16 .

ميمي عبد الرازق المدير الفني للمصري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد شحاتة وعصام ثروت ومحمود جاد وعماد الدين أبو بكر وعمرو موسى وعمرو سعداوي وأحمد شداد وأحمد عماد وإسلام أبو سليمة وحسام حسن وكريم العراقي ومحمد حسن الفيومي وإسلام عطية وإيزي إيميكا وزياد فرج والسعيد كمال وحسن علي وحسام جريشة ومحمد عبد اللطيف جريندو ومحمد الظريف ورجب عمران وعبده يحيى.

وشهدت القائمة غياب مروان حمدي والجزائري عبد الرحيم دغموم والتونسي إلياس الجلاصي والكاميروني فرانك إيتوجا وحسين السيد بسبب الإصابة.

في المقابل يحتل بترول أسيوط بقيادة هشام عبد المنعم المركز الثالث في مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني برصيد 47 نقطة وخسر مباراته الأخيرة أمام الجونة بهدف دون رد.

وتأهل بترول أسيوط لدور ال32 بعد فوزه في الدور التمهيدي الثالث على طامية بثلاثة أهداف نظيفة وفوزه في الدور التمهيدي الرابع على المقاصة بهدفين نظيفين .

يدير المباراة عمرو الشناوي ويساعده أحمد طارق منير أحمد محمد فرج ومعهم أحمد مخلوف حكما رابعا .