إنبي يواجه المجهول أمام لافيينا في دور الـ32 لبطولة كأس مصر

يستضيف إنبي فريق لافيينا في السادسة مساء اليوم بملعب بتروسبورت في مباراة دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

إنبي بقيادة تامر مصطفى اطمئن على موقفه في الدوري باحتلال المركز العاشر برصيد 33 نقطة ويفتقد جهود أحمد يوسف الذي يخضع لبرنامج تأهيلي بعد إصابته في العضلة الخلفية وحرص تامر مصطفى على جمع أكبر قدر من المعلومات عن فريق لافيينا ومشاهدة عدد من مبارياته للتعرف على أسلوب لعبه ونقاط القوة والضعف في صفوفه .

وسيقوم تامر مصطفى بمنح الفرصة لعدد من البدلاء خاصة عبد العزيز البلعوطي حارس المرمى وأحمد عيد وخالد رضا وسيف الخشاب وأحمد نادر حواش وعبد الرحمن عماد وصلاح زايد ويوسف لبيب وعمرو مرعي لتجهيزهم لمباريات الدوري المقبلة.

وطالب تامر مصطفى لاعبيه بعدم الاستهانة بالمنافس الذي يلعب في القسم الثاني وأكد لهم أن الفريق يمكنه المنافسة بقوة في بطولة كأس مصر هذا الموسم .

في المقابل يتصدر لافيينا المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني برصيد 53 نقطة بفارق الأهداف عن الجونة وفاز في أخر مبارياته على ملوي 2-1 ويسعى الفريق بقيادة مدربه المجري جورج جاليدي للظهور بشكل جيد وتحقيق مفاجأة والتأهل لدور الـ16 .

جورج جاليدي حرص على تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا للمباراة وطالبهم بعدم الرهبة من الفريق البترولي رغم فارق الخبرات وأكد أنه يثق في قدرتهم على تقديم أداء جيد والحصول على بطاقة الترشح لدور ال16 .

وتأهل لافيينا لدور الـ32 بعد فوزه في الدور التمهيدي الثالث على بني سويف بهدفين نظيفين والفوز في الدور التمهيدي الرابع على أسمنت أسيوط بأربعة أهداف نظيفة.

يدير المباراة إسلام القماش ويساعده حسني عبد الرازق ومحمود عبد العزيز ومعهم أحمد جمال عبد الحميد حكما رابعا.