طبيب الأهلى يكشف تطورات البرنامج التأهيلى لأكرم توفيق

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي.

أوضح أبو عبلة أن أكرم توفيق يحرز تقدمًا ملحوظًا في برنامجه التأهيلي والعلاجي، وفقًا للجدول الزمني المحدد له من الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي للركبة.

وأتم طبيب الفريق، أن أكرم توفيق خضع لجلسة علاج طبيعي، وأدى تدريبات الجري حول الملعب وجلسة تأهيل في «الجيم».

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها، مساء الجمعة المقبل، في تونس، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

في المقابل قاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قاد اللاعبين في مران بدني مطول وتدريبات استشفاء في بداية فقرات المران الجماعي.

وأدى اللاعبون جانبًا من التدريبات الجماعية الفنية المحددة، قبل أن يختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها فريقان من اللاعبين.