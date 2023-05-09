التحريات تثبت ابتزاز عاطل لفتاة لإجبارها على إقامة علاقة غير شرعية معه بالدقى

أكدت التحريات الأمنية صحة ابتزاز عاطل فتاة بصور خاصة بها لإجبارها على إقامة علاقة غير شرعية معه بمنطقة الدقي.

وجاء في أقوال المجني عليها التي تبلغ من العمر 37 سنة بأنه وعلى إثر رفض ذويها خطبتها من المتهم أنشأ الأخير حسابًا عبر تطبيق “فيسبوك” بصورتها واسم شهرتها، وأرسل لها ولذويها صورها بملابس المنزل رفقته - كان قد التقطها من هاتفها دون رضاها - وهو عار، عبر تطبيق التواصل الاجتماعي سالف البيان وتطبيق إنستجرام - وواتس آب، مهددًا بها إياها إن لم تمتثل لطلبه بإقامة علاقة غير شرعية معه.

كانت قد أحالت النيابة العامة، عاطلًا للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة ابتزاز فتاة بصور خاصة بها لحملها على إقامة علاقة غير شرعية معه بمنطقة الدقي.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أن النيابة العامة تتهم "ا.ع"، 32 سنة، لأنه في غضون 2021 بدائرة قسم شرطة الدقى محافظة الجيزة، اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها "غ ع" بأن نقل صورًا خاصة بها من على هاتفها لهاتفه دون رضائها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم أفشى صورًا شخصية خاصة بالمجني عليها "غادة. ع" والمتحصل عليها دون رضائها بالجريمة - محل الاتهام السابق - بأن أرسلها لذويها لحملها على إقامة علاقة غير شرعية معها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم هدد المجني عليها سالفة الذكر بإفشاء صورها الشخصية والمتحصل عليها بالطريقة المبينة في الجريمة - محل الاتهام الأول - بأن أرسل لها ولذويها تلك الصور وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب إقامة علاقة غير شرعية معها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنشأ وأدار حسابًا عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر وأرسل لها بكثافة رسائل إلكترونية متضمنة صورها الشخصية دون موافقتها.

وتعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بأن أساء استخدام أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات والجرائم محل الاتهامات السابقة.