الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناجي فرج يكشف سر تحذير المواطنين من شراء الذهب "أون لاين"

الذهب
الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، عن سبب تحذير الشعبة من شراء المشغولات الذهبية أو السبائك "أون لاين".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية dmc، إن الذهب من السلع الثمينة فالجرام بلغ 2600 جنيه، ولذا يجب شرائه من المحال الخاصة ببيع الذهب، ويكون بفاتورة تفصيلية بالوزن والمعيار وتضم الأحجار.

الصفحات التي تعرض الذهب على “فيس بوك” ليس لها مرجعية

وأشار إلى أن البعض من أجل توفير جنيهات قليلة يلجأ إلى شراء الذهب من خلال الإنترنت، ويتعرض بعدها لخسائر كبيرة، مؤكدًا أن الصفحات التي تعرض على فيس بوك ليس لها مرجعية وتغلق بعد أن تحقق عمليات نصب وأرقام الهواتف يتم إغلاقها.  

وأكد أن من مواطن الخطورة أيضًا أنه من الممكن أن يكون الذهب مختلطًا ومغشوشًا، والضمانة الوحيدة هي الشراء من أماكن ذهب معينة بفاتورة تفصيلية.

ناجي فرج الذهب اون لاين خسائر كبيرة فاتورة تفصيلية تحذير

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