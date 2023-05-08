حسام بدراوي: الأزمة السكانية ليست في زيادة العدد فقط

أكد الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، أن الأزمة السكانية ليست في زيادة العدد فقط ولكن لها أبعاد مختلفة وهي نوعية السكان، والتوزيع الجغرافي.

كلما زادت الأمية والجهل كلما كبرت الأسرة

وقال خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن من يأخذ قرارًا بعدم زيادة الإنجاب فهو الأكثر علمًا، لأنه كلما زادت الأمية والجهل كلما كبرت الأسرة، وبالتالي فإننا عندما نرتقي بمستوى التعليم فإن الزيادة السكانية تقل.

وتابع، أنه عند تدشين مدينة جديدة، فإننا نحتاج من 20 إلى 25 سنة حتى تستوعب مليون نسمة، مؤكدًا أنه يجب أن نبدأ بالتحفيز وليس المنع في التعامل مع الزيادة السكانية، والتحفيز له وسائل متعددة.