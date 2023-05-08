إحالة المتهمين بسرقة التكاتك بالسلام والمرج لمحكمة الجنح

أحالت نيابة السلام، الاثنين، المتهمين بسرقة التكاتك بأسلوب التوصيلات الكهربائية بمنطقتى السلام والمرج لمحكمة الجنح.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين "ماهر.ح"، و"إيهاب.ع"، و"مصطفى.م"، عاطلين وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع، والتوصيلات الكهربائية بمنطقة المرج.

وأقرا بسرقتهما ٦ تكاتك بذات الإسلوب بهدف تغير ملامحها، وبيعها والتربح والكسب غير المشروع منها.

كانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بسرقة التكاتك، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقه بهدف التربح والكسب غير المشروع منها، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.