الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

مهندس من الفيوم: الحوار الوطني مبادرة لم الشمل جميع أطياف المجتمع (فيديو)

مهندس من محافظة الفيوم:
مهندس من محافظة الفيوم: الحوار الوطني مبادرة لم الشمل جميع أ

قال عبدالله جمال، مهندس من أبناء محافظة الفيوم، إن مبادرة لم الشمل أو بما يسمي “الحوار الوطني” الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت أول جلساته 3 مايو من الشهر الجاري، من الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، بالأخص أنها استطاعت تجمع كل أطياف المجتمع بكافة اختلافاتهم وسياساتهم تحت مظلة واحد، وعلى طاولة  حوار يديره شخصيات مصرية خالصة، لم يحدث مثل هذه الحوارات الوطنية في بعض الدول ممن يعتبرون أنفسهم منبر للأمن والأمان وحريه التعبير من كل ما يشغل عقول مواطنيهم.

وأضاف جمال لـ الدستور، أنه لو وجهت له دعوة لحضور هذا الحوار لكان من الأولويات أن يطرح سؤال" كيف توفر الدولة المصرية احتياجاتها من العملات الأجنبية؟، قائلاً: «لي وجهة نظر في عاملين مهمين جداً، الأول: السياحة المصرية التي من خلالها تستطيع الدولة توفير هذه العملات وهو عدم تكليف السياح أي مبالغ مالية في الدخول إلي مصر إلا فقط تذاكر الطيران وعند وصول هؤلاء السياح وضع آليات للتعامل معهم كلا علي حد، حسب الدوله يتم تقديم الخدمات له داخل مصر، بالعملة الخاصة بدولته، أما الثاني: تحويلات المصريين بالخارج هناك محاولات من دول ومجموعة من الافراد المعادية لمصر تجمع من هؤلاء المصريين العملات في مقابل لا عمولات عليها وتصل لأهاليهم بالعملة المحلية فما المانع من أن تلغي قيمة العمولات علي تلك التحويلات مع عدم تحديد المبالغ المتحولة، بالإضافة إلي تخفيف الإجراءات ورفع القيود علي الصادرات المصرية».

 
مُتمنياً أن تعبر مصر بر الأمان بمثل هذه الحوارات الوطنية الخالصة وشكراً للقيادة السياسية.

 

وكان قد بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، شكاوى 13مواطناً بالقطاعات الخدمية المختلفة، خلال لقاء خدمة المواطنين الذي عقده اليوم الأثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مهندس من محافظة الفيوم الحوار الوطنى مبادرة لم الشمل جميع أطياف المجتمع

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