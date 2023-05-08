"الصحة" تكشف حقيقة التمييز بين الرجل والمرأة في دعاية تنظيم الأسرة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة أن الخطاب الدعائي للحد من الإنجاب يشوبه التمييز بين الرجل والمرأة، قائلا إنه علينا ألا ننسى إعلان "حسنين ومحمدين" والذي كان يحذر من كثرة الإنجاب في الثمانينات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا اليوم نتحدث عن تنمية الأسرة المصرية وحقبة الحياة الكريمة للمواطن المصري الذي يتعامل مع قوافل حياة كريمة التي تضم التعليم الصحة والمسكن والمأكل ومن ضمنها تحسين الخصائص السكانية.

الوزارة تهتم بصحة المرأة وسن الإنجاب

وأكد أن الوزارة تهتم بصحة المرأة وسن الإنجاب، ومتى يكون ضارًا بالمرأة والطفل، كما تتحدث عن صحة الأسرة.

وأشار إلى أنه يوجد تكامل مع الوزارات مثل الصحة، والسكان، والتخطيط، والتنمية المحلية، لتكون القضية السكانية على رأس الأولويات.