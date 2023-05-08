الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الدقهلية": اصدار قرارات بغلق 8 منشآت طبية مخالفة

شريف مكين
شريف مكين

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر وجهت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي، استهدفت عددًا من المنشآت الطبية "الخاصة"، وشملت المرور على عدد من العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات، مؤكدا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى المرور على 86 منشأة طبية، تشمل 41 عيادة خاصة، و25  مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 5مراكز غير مرخصة.

وأشار “فؤاد” إلى استصدار قرارات إغلاق لـ8  منشأت مخالفة، وإعادة فتح منشأة واحدة  بعد استيفاء الشروط  فضلاً عن فحص 3 مؤكدا حرص صحة الدقهلية على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظا على حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو "حياة كريمة" للمواطنين.

شريف مكين وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الدقهلية العلاج الحر

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