"كلام فى السياسة".. أحمد الطاهرى يناقش المحور المجتمعى بالحوار الوطنى

بدأت حلقة جديدة من برنامج "كلام في السياسة"، يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري ويذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز".

وقال "الطاهري"، إن حلقة اليوم تهتم بمناقشة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، مرورًا بأمور كثيرة تخص المحاور الأخرى.

ضيوف الحلقة

الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني.

الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني.

ريهام الشبراوي المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني.