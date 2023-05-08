الرئيس السيسى يوجه بعلاج الطفلة حلا مريضة السكر وتوفير مضخة لها

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج الطفلة حلا مريضة السكر، والبالغة من العمر 9 سنوات.

وكانت الإعلامية عزة مصطفى، عرضت تقريرا خلال برنامج "صالة التحرير" على شاشة "صدى البلد"، عن حالة الطفلة حلا.

وقالت عزة مصطفى، إن البنت تعاني من ارتفاع وانخفاض سريع في نسب السكر، لافتة إلى أنها تحتاج مضخة حتى لا تتعرض لشكشكة الإبرة طول الوقت، موضحة أن بعض أماكن الحقن في جسد الطفلة أصيبت بتليف.

وقالت والدة الطفلة، إن الحقن مؤلمة، مردفة: "بتاخد 5 حقن في اليوم، وكنوع من الدعم كنت باخد معاها الإبرة، وحسيت بالوجع، والشكة كان أثرها بيبقى ظاهر".

وأردفت: "كان الطبيب محدد لها نظام غذائي قاسي، لأن مضاعفات السكر خطيرة، وسمعت عن المضخة إنها بتظبط السكر وتقلل الشكشكة".