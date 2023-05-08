بـ100 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة قاصمة لتجار الكيف بالمحافظات

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية ضربات قاضية لتجار المواد المخدرة وكبار المهربين في عدد من المحافظات والتي أسفرت عن ضبط عدد منهم وبحوزتهم أطنان من المخدرات تجاوز قيمتها بـ 100 مليون جنيه.

في مركز القنطرة شرق التابع للإسماعيلية، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع القطاعات المعنية ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وضبط بحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 2 طن – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 طن - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار والسيارة والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(36,000,000 ستة وثلاثون مليون جنيه تقريباً) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط هيدرو وبانجو بـ 630 ألف جنيه

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق) حال تواجده بمسكنه..

وبحوزته (4 لفافات لنبات الهيدرو المخدر وزنت 20 كيلو جرام - 3 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (630 ألف جنيه تقريباً).

ضبط حشيش بمليون جنيه في الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية ) حال إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزته (20 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، كما أرشد عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام) داخل شقة سكنية مملوكة له كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (960 ألف جنية تقريباً).

ضبط مخدرات بـ 25 مليون جنيه بأبورديس

كما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء بمشاركة قطاع الأمن العام نشاط (عدد من العناصر الإجرامية) قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة مستخدمين سيارات "ربع نقل" لنقل المواد المخدرة بالطريق الساحلى بدائرة قسم شرطة أبو_رديس.

عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن ضبط إثنين من عناصر التشكيل حال إستقلالهما سيارتين "ربع نقل" محملتين بـ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 350 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500 كيلو جرام – مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمولة) ، كما تم ضبط آخر حال تواجده بنطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم والسيارتين لسهولة التنقل.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (25,000,000 مليون جنيه تقريباً).