الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أنشيلوتي: نخطط لإيقاف السيتي بأكمله وليس هالاند.. ومودريتش سيشارك أساسيًا

أنشيلوتي
أنشيلوتي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، مشاركة لوكا مودريتش نجم الفريق أساسيًا في تشكيل الفريق أمام مانشستر سيتي.

ويستضيف الريال نظيره النادي الإنجليزي على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال “أنشيلوتي” عن جاهزية لوكا مودريتش: “خير وسيلعب غدًا ضمن التشكيلة الأساسية”.

وأضاف: “يجب أن نلعب مباراة متكاملة غدًا نحن نعلم أن المباراة الحاسمة ستكون الأسبوع المقبل لكننا نريد الاستفادة من ميزة اللعب على أرضنا أولًا غدًا، نريد الخروج بنتيجة إيجابية لا نريد أن نعاني، نريد أن نلعب بشكل جيد الهدف هو تجنب المشاكل، لكن ستكون مباراة صعبة بشكل عام”.

وتابع: “نحن لا نستعد لمباراة الغد من أجل إيقاف هالاند، نحن نستعد لمانشستر سيتي كفريق كامل ونحن فريق يبدو أنه لا يمكن إيقافه ومن الصعب التغلب عليه كذلك”.

وواصل: “هالاند لاعب خطير، لكن الحديث فقط عن هالاند يعني عدم الحديث عن فريق كامل، أنهم فريق يستطيع أن يهاجم ولديهم أفكار، نحن نخطط لمباراة الغد لإيقاف فريق يبدو أنه لا يمكن إيقافه  وليس هالاند فقط ستكون مباراة تنافسية ويمكننا الفوز بها”.

وأكمل: “إنه فريق أكثر اكتمالا من العام الماضي، لم يغيرون من أسلوبهم كثيرًا وهم  يحبون اللعب بشكل مباشر مع هالاند”.

وأتم: “الهدف غدًا هو الخروج وإستغلال ميزة اللعب على أرضنا والخروج بنتيجة جيدة، تواجد ودعم الجماهير بجانبنا سيكون عامل مهم للغاية بالنسبة لنا”.

أنشيلوتي ريال مدريد مودريتش مانشستر سيتى دوري ابطال اوروبا

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