الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فوز جديد في رصيد بطولات بطلة التنس المصرية "ميار الشريف"

ميار الشريف
ميار الشريف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم بطلة التنس المصرية ميار الشريف من جديد، بعد أن تقدمت بـ16 مركزًا بالتصنيف العالمي لسيدات التنس، اليوم.

وبذلك حصلت ميار على المركز 43 عالميًّا برصيد 1140 نقطة، وجاء ذلك بعد أن تأهلت خلال الأسبوع الماضي إلى ربع نهائي بطولة مدريد للأساتذة ذات الـ1000 نقطة، وهي تعد إحدى أقوى البطولات في ملاعب عالم الكرة الصفراء، وبالتزامن مع تصدرها التريند بسبب تقدمها في أحد أقوى البطولات، نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عنها.

من هي ميار الشريف:

اسمها بالكامل ميار شريف أحمد عبدالعزيز، ولدت في القاهرة يوم 5 مايو عام 1996، و تخرجت في مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق عام 2014، ولديها 3 شقيقات هن رنا وداليا وروان.

درست بجامعة فريسنو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ثم انتقلت إلى جامعة ببردين، وتخرجت عام 2018 بشهادة في الطب الرياضي، وبدأت ميار شريف بممارسة التنس في سن الخامسة

ظهرت موهبة ميار شريف خلال مراحل الناشئين ونجحت في دخول قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم في سن الـ 16.

إنجازات ميار الشريف في عالم التنس:

في عام 2019، تأهلت ميار شريف إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، وذلك بعد فوزها بذهبية دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في المغرب حينها.

ملكت ميار  16 فوزًا خلال عام 2020، حيث حققت نسبة فوز تبلغ 64%، كما بلغت أعلى نسبة فوز للنجمة المصرية على الملاعب الترابية بـ12 فوزًا.

ميار شريف بطلة تنس مصرية ومصنفة برقم 59 عالميا، كما أنها صعدت إلى دور الثمانية في بطولة مدريد للتنس، وذلك بعد فوزها على البلجيكية أليس مارتينيز المنصفة رقم 29 ضمن منافسات دور الـ 16.

وصعدت بطلة التنس المصرية ميار شريف للمرة الأولي في تاريخ التنس المصري للدور الرابع من بطولة من أقوي بطولات التنس العالمية "مدريد المفتوحة"، بعد فوزها علي المصنفة الخامسة علي العالم، الفرنسية كارولين جارسيا، فتوجت ميار شريف بلقب بطولة تشارلستون للتنس، وذلك بعد فوزها على غريمتها البولندية ​كاترزينا كاوا، اليوم.

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