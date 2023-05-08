الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف العشرى: أمريكا والاتحاد الأوروبى غير مرحبين بعودة سوريا للجامعة العربية

أشرف العشري
أشرف العشري

قال أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن هناك اهتمامًا بالغًا على المستويات الرسمية والشعبية والإعلامية أيضًا بقرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

الأزمة السورية

وأكد أشرف العشري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدول العربية كان لديها طموح مسبق بعودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد خروجها منذ 12 عاما، حيث هذه العودة ستعزز من التعاون العربي المرحلة القادمة.

وأضاف في حديثه، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية غير مرحبين بهذه العودة على الإطلاق، بينما هناك منصات دولية أخرى ترحب بهذا العودة، وتؤكد أن هذه العودة ستعز من التعاون والتضافر العربي. 

عودة سوريا للجامعة العربية 

وأشار إلى أن عودة سوريا للجامعة العربية كان من خلال بعض الشروط، والتي يتمثل بعضها في البدء في الإفراج عن السجناء والمعتقلين، عودة النازحين إلى وطنهم مرة أخرى، الوصول لتسوية سياسية سورية بما يتضمنها السلطة المعارضة.

أشرف العشري مدير تحرير الأهرام القاهرة الإخبارية عودة سوريا للجامعة العربية المنظمات الدولية

الأكثر قراءة

متحدثة الاتحاد الأوروبى: نقدر الدور المصرى لإنقاذ السودانيين

علي جمعة: ادعاء البكورة لا ينقض الزواج

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي

صفقة جديدة للصندوق السيادى.. أبرز أنشطة "التخطيط" والجهات التابعة اليوم

قائد فاغنر: استلمنا الذخيرة وبداية قتال عنيف في باخموت

خناقة مع شقيقها.. أمن الجيزة يكشف لغز مصرع فتاة الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟