أشرف العشرى: أمريكا والاتحاد الأوروبى غير مرحبين بعودة سوريا للجامعة العربية

قال أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن هناك اهتمامًا بالغًا على المستويات الرسمية والشعبية والإعلامية أيضًا بقرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

الأزمة السورية

وأكد أشرف العشري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدول العربية كان لديها طموح مسبق بعودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد خروجها منذ 12 عاما، حيث هذه العودة ستعزز من التعاون العربي المرحلة القادمة.

وأضاف في حديثه، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية غير مرحبين بهذه العودة على الإطلاق، بينما هناك منصات دولية أخرى ترحب بهذا العودة، وتؤكد أن هذه العودة ستعز من التعاون والتضافر العربي.

عودة سوريا للجامعة العربية

وأشار إلى أن عودة سوريا للجامعة العربية كان من خلال بعض الشروط، والتي يتمثل بعضها في البدء في الإفراج عن السجناء والمعتقلين، عودة النازحين إلى وطنهم مرة أخرى، الوصول لتسوية سياسية سورية بما يتضمنها السلطة المعارضة.