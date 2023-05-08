العراق يستأنف تصدير النفط من حقل القيارة بنينوى

أعلنت وسائل إعلام عراقية، الإثنين، استثئناف عمليات الإنتاج والتحميل والتصدير من حقل القيارة النفطي بمحافظة نينوى.

وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشئون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني، الإثنين، إنه "تم استئناف عمليات الانتاج والتحميل والتصدير من حقل القيارة النفطي بمحافظة نينوى بطاقة (33) ألف برميل باليوم، بواسطة الحوضيات الصهاريج وحوضيات خطوط السكك الحديد وبكمية (30000) ألف برميل باليوم الى موانئ الصادرات النفطية في الخليج"، مبينًا انه "سيتم تزويد مصفى القيارة النفطي بالمحافظة بكمية (3000) برميل باليوم".

تابع أن "هذه الخطوة سوف تحقق ايرادات مالية جيدة لخزينة الدولة، إضافة إلى إدامة وتشغيل مصفى القيارة، الى جانب سعينا بدعم الناقل الوطني والمحلي في القطاع الخاص والعام، خاصة شركة ناقلات النفط العراقية إحدى تشكيلات وزارة النفط والشركة العامة لسكك حديد العراق".

من جانبه، قال وكيل الوزارة لشئون الاستخراج باسم محمد خضير بحسب البيان إن "الوزارة كانت حريصة على الإسراع في استئناف عمليات الإنتاج من حقل القيارة النفطي، والعمل على تجاوز وحل المشاكل الفنية والتعاقدية"، مشيرًا الى "أهمية استقرار الإنتاج من الحقل وإدامته، والعمل على زيادته وفق الخطط والبرامج التطويرية".

فيما قال مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية علي قيس إن "شركته ستقوم بعملية نقل النفط الخام من المؤانى التصديرية الى منطقة المخطاف في المياه الإقليمية ليتم تحميلها بعد ذلك الى الناقلات التابعة للشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

أكد مدير عام شركة نفط الشمال بركان حسن عبدالله أن "الجهد الوطني قد أسهم الى جانب المقاول الأجنبي في استئناف عملية الإنتاج والتصدير، والعمل على تحقيق انسيابية عالية في عملية حركة ونقل النفط الخام"، لافتًا إلى أن "الشركة تسعى الى زيادة الانتاج التدريجي وفق متطلبات العملية الإنتاجية والتصديرية".