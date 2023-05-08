الإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية لشرق أوروبا إلى 1.9 مليار دولار مع بداية 2023

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نمو الصادرات المصرية لدول شرق أوروبا إلى حدود 1.9 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 177.5 مليون دولار.

وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى بين دول شرق أوروبا التى بلغت الصادرات المصرية إليها 1.041 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 989.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 51.9 مليون دولار، يليها اليونان التى بلغت الصادرات المصرية إليها 358.2 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 213.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 144.7 مليون دولار.

وسجلت الصادرات المصرية لروسيا ارتفاعًا إلى حدود 140.6 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 135.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 5.1 مليون دولار، كذلك عززت مصر صادراتها إلى رومانيا لتسجل 122.5 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 111 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 11.5 مليون دولار.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض العجز في الميزان التجاري خلال شهر فبراير الماضي لـ2.10 مليار دولار، مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2022، بنسبة انخفاض بلغت 48.2%.

وانخفضت القيمة الإجمالية للصادرات بنسبة 22.2%، حيث بلغت 3.44 مليار دولار خلال فبراير 2023 مقابل 4.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 33.3%، أسمدة بنسبة 24.9%، منتجات البترول بنسبة 69.1%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 11.8%، كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 34.7%، حيث بلغت 5.54 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 8.48 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 54.9%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 48.6%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 36.1%، وقمح بنسبة 4.7%.