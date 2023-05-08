تأجيل محاكمة طاهر أبو زيد في قضية شيك دون رصيد للتصالح

قررت محكمة مدينة نصر برئاسة المستشار معتز أباظة، تأجيل القضيتين رقم 35140 لسنة 2021 جنح أول مدينة نصر بتهمة تحرير شيك مَحكوم فيها غيابيًا بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه، والقضية الثانية رقم 470 لسنة 2022 بتهمة شيك مَحكوم عليه فيها بكفالة ألف جنيه ضد الكابتن طاهر ابو زيد 62 سنة لاعب النادي الأهلي السابق، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، لجلسة 19 يونيو للتصالح.

يذكر أن القضية المتهم فيها طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، هي قضية شيك دون رصيد، وصادر ضده حكم فيها بالحبس غيابيًا سنتين.